Autor de homicídio em 2012 é preso

Divulgação/Polícia Civil Autor foi preso nesta quinta-feira

Policiais civis da Delegacia de Paranhos capturaram e prenderam o autor de um homicídio cometido no ano de 2012, naquela cidade, e que estava foragido no Paraguai. Caso aconteceu nesta quinta-feira (16). Na época do crime teria vitimado um indígena, de 17 anos, que morava na aldeia Potrero Guassu, em Paranhos. A vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo próximo ao olho.

Conforme a Polícia Civil, os policiais tiveram a notícia de que o criminoso, de 34 anos, teria retornado à cidade para as festas de final de ano, tendo inclusive agredido uma pessoa a facadas. Com informações obtidas, os policiais passaram a monitorar a área rural onde o mesmo habitava, conseguindo prendê-lo por força de um mandado de prisão preventiva.