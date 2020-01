Após vídeo gera revolta filho grava novamente a mãe

Tamanho do texto

Divulgação Polícia continua investigação e filho poderá ser chamado para prestar depoimento

Após o vídeo gravado pelo filho de 34 anos de uma idosa de 82 anos, ter gerado revolta, pois nas imagens a nora aparece agredindo a vítima. O mesmo filho que gravou teria feito gravado um novo vídeo onde a idosa nega as agressões da nora, que seria uma pastora.

Através da filmagem, que começou a circular nas redes sociais, a idosa, aparentemente com ar de constrangimento, estaria sendo questionada pelo filho sobre o episódio e acaba por negar as agressões que teria sofrido. O filho que gravou o vídeo no qual a idosa nega que tenha sido agredida deverá ser intimado pela autoridade policial a prestar esclarecimentos. Ele poderá ser investigado por praticar possível coação da vítima.

Esta segunda filmagem já está em poder da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e deverá ser juntada ao inquérito.

Caso

Uma idosa de 82 anos foi agredida pela nora de 34 anos. O crime foi filmado teria sido gravado pelo filho da vítima, no caso, marido da acusada. Caso foi registrado junto à polícia neste domingo (19) e deverá ser apurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina. A suposta agressão teria ocorrido há cerca de 10 dias,

Segundo a neta da vítima que registrou o boletim de ocorrência, o filho da idosa alegou que a vítima agrediu a sua esposa. “Ele estava, na verdade, tentando produzir provas contra a própria mãe, que teria, segundo eles, agredido a nora pouco antes. Por este motivo ele fez a filmagem”, disse a comunicante aos policiais. Ele seria o responsável por administrar o dinheiro de sua aposentadoria.