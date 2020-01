Após morte de médica veterinária polícia quer ouvir acompanhante

Deurico/Arquivo Capital News Terceira Delegacia de Campo Grande

Após a morte da médica veterinária de 29 anos, o delegado Ricardo Meirelles, da 3º Delegacia de Polícia (DP), quer ouvir o empresário de 30 anos, que teria fugido do local, sem prestar socorro à vítima. Caso aconteceu na noite de quinta-feira (16), na BR-262, região do Jardim Noroeste.

Conforme a investigação a jovem estava acompanhado do empresário no motel, quando teria entrado em surto e saindo desesperada do local, gritando e rastejando pela estrada, além de espumar pela boca. Já o seu acompanhante teria tentado coloca-la em seu veículo VW Amarok, porém sem sucesso, então ele saiu do local deixando a vítima. Desesperada a médica tentou se jogar contra um caminhão, porém o motorista conseguiu frear.

A vítima caiu desacordada ao lado do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém a médica teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. As investigações apontam que o casal teria cocaína no motel. Resquícios da droga foram entrados no quarto.

Em entrevista o delegado responsável pelo caso informou que Meirelles que o empresário é tratado, por enquanto, como testemunha, mas pode ser responsabilizado pela morte, se comprovada overdose e houver prova de que o mesmo forneceu a droga para a vítima. O empresário não tinha prestado esclarecimento para polícia até o fechamento da matéria.