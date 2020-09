Após investigações SIG prende três traficantes

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Costa Rica

Três pessoas foram presas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica. Primeiramente foi preso um casal que transportava 300 gramas de crack na entrada da cidade. Além deles, os agentes também identificaram e prenderam, no bairro Jardim Buenos Aires, o destinatário da droga, de 25 anos.

Conforme as investigações indicavam o homem, de 25 anos, como um dos principais fornecedores de crack e cocaína no bairro Vale do Amanhecer. Ele ainda está envolvido em diversos crimes como tentativa de homicídio, roubo, lesão corporal e tráfico de drogas. Diante do envolvimento dele nos mais variados crimes, o autor passou a ser monitorado.

De acordo com a Polícia Civil, foi descoberto que na quinta-feira (17) o autor receberia certa quantidade de crack. A equipe policial então passou a monitorar os passos dos indivíduos responsáveis pelo transporte da droga, sendo que após mais de oito horas de acompanhamento, interceptaram o veículo quando chegava à cidade e efetuaram apreensão da droga e a prisão de um casal que transportava a substância.

Após a apreensão da droga, foi até a residência do investigado, no bairro Vale do Amanhecer, que aguardava a entrega da droga, momento em que, ao ver a ação policial, fugiu em disparada, pulando muros e invadindo diversas residências. Diante da fuga, a foi efetuado diversas ações visando localizar o fugitivo.

Já na sexta-feira, ele foi localizado em uma residência no Jardim Buenos Aires, ocasião em que tentou fugir novamente, mas foi capturado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência. Os indivíduos foram autuados em flagrante e recolhidos à carceragem da Delegacia de Polícia Civil.