Após deixar chave na ignição, homem tem carro furtado

Divulgação/Polícia Civil Carro foi recuperado e a ladra presa

Após deixar seu carro no local de trabalho com a chave na ignição do veículo, um homem de 51 anos, ao sair para o almoço, percebeu que teve o carro levado. Nesta segunda-feira (20), a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica para registrar o furto de seu veículo no estacionamento do Clube Recreativo.

Conforme testemunhas, uma mulher que tomava banho de piscina no local seria a autora do furto. Investigadores do Setor de Investigações Gerais, imediatamente, iniciaram as diligências para localizar e recuperar o veículo, comunicando as demais forças de segurança a realizarem uma operação de bloqueio de ruas. De acordo com a Polícia Civil, o automóvel foi localizado logo após o início da operação e a autora do furto, de 21 anos, presa em flagrante.