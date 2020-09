Após acidente polícia encontra mais de 600 kg de maconha em carreta

Divulgação/PMR Caso aconteceu no domingo em Três Lagoas

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 601 kg de maconha escondida em carreta que teria perdido o controle e tombado na rodovia, neste domingo (20), em Três Lagoas. O condutor fugiu do local.

Caso ocorreu na MS 377, enquanto uma equipe da PMR, foi acionada por usuários da via, que uma carreta teria tombado na via e seu condutor teria abandonado o veículo, pegando carona com um terceiro. Foi constatado o veículo Scania R420, com placas paraguaias, tombado na pista no sentido Agua Clara X Inocência, sem a presença do condutor. De acordo com a polícia, em vistoria os agentes encontraram diversos tabletes de maconha. Veículo foi encaminhado juntamente com as drogas para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.