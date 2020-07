Ao fugir de fiscalização, homem capota carro e morre

Tamanho do texto

DOF Polícia procura pelo terceiro envolvido na ação

Ao fugir da fiscalização dos Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) Maike Cesar Torres da Silva, 25 anos, morreu depois de capotar um automóvel. Caso aconteceu na quarta-feira (08) na Rodovia MS-164, região de Ponta Porã. Os agentes apreenderam dois veículos carregados com 1.750 pacotes de cigarros cada um.

Segundo a nota do DOF, os militares deram ordem de parada a três veículos. Os condutores não obedeceram e seguiram, em alta velocidade. Cerca de 10 quilômetros à frente, os policiais visualizaram o veículo Chevrolet Onix, de cor preta, capotado às margens da rodovia. O condutor foi localizado, desacordado, fora do veículo. O Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionado e compareceu ao local, onde constatou o óbito de um homem de 25 anos de idade.

Uma segunda equipe do DOF localizou o veículo Fiat Palio Weekend capotado em uma plantação de milho. O condutor, de 27 anos, foi localizado com o apoio de uma equipe da Polícia Militar Rodoviária. O homem disse que foi contratado para pegar os cigarros em Ponta Porã e entregá-los em Campo Grande.

A viatura Guincho do DOF foi acionada para rebocar os veículos. O Fiat Palio foi entregue na Polícia Federal de Dourados e, o Chevrolet Onix, juntamente com o condutor do Palio, na Defron para posterior entrega na Receita Federal de Ponta Porã.