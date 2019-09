Adolescentes são apreendidos após estupro coletivo

Osvaldo Duarte/Dourados News Adolescentes foram apreendidos após depoimento de um casal

Seis adolescentes entre 12 e 17 anos, foram apreendidos acusado de estupro coletivo e assassinato de Carolaine Espíndola de 22 anos. Os jovens apreendidos no último domingo (1). O corpo da jovem foi encontrado em um canavial próximo a Aldeia Bororó, em Dourados.



O jovem de 17 anos e outro de 14, conforme o site Dourados News, teriam tramado o estupro ao realizar uma festa no sábado (31). Além deles, jovens de 12, 15 e dois deles de 14 anos, participaram do crime. Os acusados foram presos após o depoimento de um casal.



De acordo com a polícia, uma menina de 13 anos convidou a vítima para participar da festa e ambas chegaram ao local. Em determinado momento, os jovens teriam tentado realizar o ato sexual com as duas, porém, a adolescente conseguiu escapar da casa.



Carolaine acabou arrastada até o canavial, foi estuprada e logo em seguida morreu asfixiada. A calcinha dela foi encontrada a vários metros do corpo. O grupo foi apreendido e levado ao 1º Distrito Policial e serão encaminhados para a Unidade Educacional de Internação(Unei) Laranja Doce.