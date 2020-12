Adolescentes executados na Fronteira são reconhecidos

Divulgação Delegacia Ponta Porã

Adolescentes executados em Ponta Porã neste domingo (27) foram identificados por familiares, como sendo Márcio Assunção da Silva de 16 anos e Edson Cabanas Olmedo de 17 anos, ambos moradores no Conjunto Residencial Ponta Porã 2.

As vítimas foram encontradas no final da rua Vital Brasil nas proximidades de um córrego na Linha Internacional de Ponta Porã. De acordo com o site Ponta Porã News, um deles foi executado com um tiro no olho direito e outro com um disparo na nuca. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Ponta Porã e agora com o reconhecimento deles, a polícia deverá iniciar a investigação em relação ao duplo homicídio.