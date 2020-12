Adolescente esconde crack em roupa de bebê

Ponta Porã News DP de Ponta Porã

Equipes da Polícia Civil da 1ª e 2ª Delegacias de Ponta Porã e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) apreenderam drogas e uma adolescente de 14 anos.



Segundo a Polícia Civil, os agentes realizavam operação na região, visando reprimir furtos, roubos e tráfico de drogas e procedendo cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão. Os policiais se deslocaram até a casa de um dos suspeitos, de 21 anos. No local foi encontrada a companheira dele, uma menor de idade, de 14 anos, que estava grávida.



Em buscas dentro da residência, os agentes encontraram, uma porção de maconha e uma embalagem contendo 24 pedras de crack prontas para comercialização escondidas em meio a roupas de bebê, além de R$ 222 em dinheiro trocado. A adolescente disse que a droga era de seu companheiro que vende as pedras de crack por R$10.



As equipes realizaram diligências com o intuito de encontrar o suspeito que empreendeu fuga e ainda não foi localizado. A adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzida, sem lesões corporais e algemas, para a 2ª Delegacia de Policia Civil de Ponta Porã para as providências cabíveis.