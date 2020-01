Acusados de homicídio em 2015 são presos

Divulgação/Polícia Civil Acusados foram presos na última quarta-feira

O casal S.M.M.S., homem de 22 anos, e I.D.S.A., mulher de 24 anos, foram presos pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron), nesta quarta-feira (8), no bairro Canaã I, em Dourados.

Ambos possuíam mandados de prisão em aberto devido a um homicídio ocorrido no ano de 2015 em Dourados. Na ocasião, I.D.S.A. teria sido a mandante do crime, e S.M.M.S., o executor, conforme a Polícia Civil. Na época do crime, os autores mantinham um relacionamento amoroso e a vítima do crime, que era um ex namorado de I.D.S.A., foi morto a tiros.

Policiais da Especializada que atuavam em um levantamento de mandados de prisões em municípios de fronteira, no âmbito da Operação Hórus/MS organizada pelo programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio da CGFRON/DIOP/SEOPI/MJSP, confirmaram os endereços dos foragidos e deram cumprimento aos mandados.

S.M.M.S. possui condenação a 6 anos de prisão e I.D.S.A., a 5 anos e 4 meses, conforme os mandados de prisão expedidos em autos oriundos da 3º Vara Criminal de Dourados. Após a prisão os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário para dar início a cumprimento de suas penas.