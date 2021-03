Acusados de assaltar loja de telefonia em Mato Grosso do Sul é preso

Divulgação/PCMS Objetos foram recuperados

Polícia Civil em Sidrolândia localizou e prendeu, em flagrante, dois envolvidos de 19 e 20 anos, no roubo à Loja da Claro ocorrido na tarde de quarta-feira (17). Prisão aconteceu nesta quinta-feira (18) em Campo Grande.



Conforme a Polícia Civil, durante a ação, três indivíduos, portanto arma de fogo, subtraíram mais de 20 aparelhos celulares, gerando um prejuízo aproximado de R$ 30 mil. Após diligências, os policiais receberam uma denúncia anônima de que dois acusados estariam em uma van sentido Sidrolândia/Campo Grande. Diante da informação, a equipe do Setor de Investigações Gerais interceptou o veículo na entrada de Campo Grande.



No veículo foram localizados dois rapazes, de 19 e 20 anos, com aparelhos celulares na cinta, bolsos e presos nas pernas. Com os autores foram apreendidos parte dos aparelhos celulares subtraídos da loja.



Os dois foram presos em flagrante delito pelos crimes de Roubo Majorado pelo emprego de arma de fogo e concursos de pessoas. A Polícia Civil trabalha na localização dos demais envolvidos e recuperação dos demais aparelhos celulares subtraídos.