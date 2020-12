Acusado de matar mulher a facadas é indiciado por feminicídio

Reprodução/Facebook Joyce Gomes de Souza

Reginaldo Gomes de Souza, de 41 anos, confessou ter matado a golpes de faca, Joyce Gomes de Souza, de 37 anos. “Ele assumiu ser o autor dos golpes que vitimaram Joyce, mas ele alegou que se defendeu e que ela foi quem partiu para cima dele. Porém, tudo indica que essa versão seja inconsistente e frágil. Alegou também que ele e a vítima não se conheciam até então e que se conheceram no último sabado (12)”, informou o delegado Willian Rodrigues de Oliveira Júnior.

Em um apartamento do Conjunto Flamboyant II, localizado no bairro Guatós, parte alta de Corumbá. O corpo dela estava no quarto do apartamento onde morava. Segundo o site Diário Corumbaense, o porteiro do condomínio escutou gritos vindos do apartamento e logo depois viu Reginaldo saindo em uma moto, com as roupas sujas com sangue.

A Polícia Militar foi até o local e informada sobre as características do autor, prendeu o suspeito próximo a um posto de combustível. Ele confessou o crime, mas não revelou o motivo. Autor apresentava cortes nas duas mãos, possivelmente causadas ao golpear a vítima, pois a faca não tinha cabo. Ele também estava com uma lesão no pé esquerdo, causada por uma queda da moto na fuga após ter matado Joyce. Caso foi registrado e

Reginaldo será indiciado por feminicídio.