Acusado de matar genro se apresenta à polícia

Reprodução/TVC Autor se apresentou na terça-feira

Acusado de matar o genro a tiros, Adriano Ferreira de Souza, de 40 anos, na noite do último sábado (18), se apresentou na tarde de terça-feira (21) à polícia em Três Lagoas.

O homem de 47 anos confessou ter assassinado o genro. Ele estava acompanhado de duas advogadas, mas não quiseram dar detalhes sobre o caso. De acordo com o siste JPNews, a esposa do suspeito também o acompanhava na delegacia. Acusado foi liberado após ser ouvido.

Caso

Adriano foi encontrado caído na rua com várias perfurações pelo corpo. O acusado do crime foi o sogro da vítima. A motivação teria acontecido pelo fato de Adriano, ter agredido sua esposa, filha do acusado.