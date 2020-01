Acusado de abusar da filha pedreiro é preso

Arquivo/ Rádio Caçula Denúncias chegaram ao Conselho Tutelar de Três Lagoas

Acusado de abusar da filha adolescente de 14 anos, um pedreiro de 41 anos foi preso, nesta quinta-feira (30). Denúncias chegaram ao Conselho Tutelar de Três Lagoas, que ao investigarem os fatos acionaram a Polícia Militar. O homem foi autuado pela delegada de Polícia da Mulher, Patrícia Peixoto Abranches da Delegacia de Atendimento à Mulher.

O pedreiro, que é dependente químico, possui ainda outros 13 filhos. A maioria dos filhos não possui contato com o pai e residem no município de Água Clara. Informações são que o homem vinha praticando o crime desde quando a menina tinha apenas 11 anos, segundo o site Rádio Caçula.

Segundo o relato, o homem disse que no dia do aniversário de 14 anos da menina ele teria introduzido o dedo com preservativo na vítima "para verificar se ela ainda era virgem". No entanto, os indícios encontrados por membros do Conselho Tutelar e pela polícia, apontam que o homem vinha praticando o crime há cerca de três anos.