Ação conjunta resgata, mulher de cárcere privado

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última terça-feira

Uma mulher foi resgatada de cárcere privado, pela Polícia Civil, com o apoio da Marinha do Brasil. O autor identificado como P.B.S.G., de 39 anos, foi preso na zona rural de Corumbá, nesta terça-feira (5).

Crime foi descoberto quando a mãe da vítima compareceu até a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade e denunciou que sua filha tinha feito contato telefônico, pedindo socorro, dizendo que estava sofrendo ameaças de morte e sendo impedida de sair de dentro de casa por seu companheiro.

A vítima estava em uma região distante da zona urbana da cidade, local onde só é possível chegar de barco ou aeronave e por isso sua mãe não tinha como socorrer e procurou a polícia. Assim que receberam a denúncia, os policiais solicitaram apoio da Marinha do Brasil e das demais delegacias da polícia civil da cidade e foram até o local indicado.

De acordo com as informações da polícia civil, a vítima foi localizada e informou aos policiais que era mantida em cárcere privado e impedida de conversar até mesmo com seus vizinhos e relatou que sofria humilhações, agressões e ameaças de morte constantemente.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor pelos crimes cometidos contra sua esposa. Ele foi levado para a delegacia onde foi lavrado o flagrante e posteriormente foi encaminhado ao sistema prisional.