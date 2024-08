Veículos furtados são recuperados pelo DOF em Japorã, com carga milionária de maconha

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação No total, foram apreendidas 2,32 toneladas de maconha nos dois veículos.

Divulgação

No total, foram apreendidas 2,32 toneladas de maconha nos dois veículos.

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizaram uma importante apreensão na tarde desta sexta-feira (23) em Japorã. Durante uma fiscalização na rodovia MS-299, na área rural do município, os agentes recuperaram uma Toyota SW4 e uma Mitsubishi Pajero, ambas de cor preta, carregadas com mais de duas toneladas de maconha. Na ação, os suspeitos conseguiram fugir e ninguém foi preso.

Os veículos foram interceptados após desobedecerem a uma ordem de parada e tentarem escapar em alta velocidade, dirigindo no sentido Sete Quedas/Japorã. Após uma breve perseguição, os motoristas abandonaram os carros e fugiram a pé para uma área de mata localizada no lado paraguaio da fronteira.

Durante a verificação dos veículos, os policiais descobriram que ambos estavam com placas falsas. A Toyota SW4 havia sido furtada em Itajaí (SC) no dia 1º de maio deste ano, com as placas originais pertencentes ao município de Birigui (SP). Já a Mitsubishi Pajero foi furtada em Araucária (PR) em 21 de novembro de 2023, com as placas originais registradas em Joinville (SC).

No total, foram apreendidas 2,32 toneladas de maconha nos dois veículos. A ocorrência foi registrada e os carros e a droga foram entregues na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados. O prejuízo estimado ao crime organizado com essa operação é de R$ 2,96 milhões.