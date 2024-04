Policiais cumprem mandado contra professor acusado por abusos sexuais

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Polícia segue nas investigações

A Delegacia Polícia Civil de Maracaju cumpriu um mandado de busca e apreensão, na residência de um homem investigado por abusos sexuais nesta quinta-feira (18). O intuito da operação foi a captura de aparelhos de mídia que possam auxiliar no prosseguimento das investigações. De acordo com as informações policiais, ao cumprirem o mandado, no bairro Monte Verde, os policiais civis apreenderam um notebook, um computador e um celular. O indivíduo é investigado pela prática de abusos sexuais que teriam sido praticados contra a filha dele, menor de idade.

A ocorrência foi registrada pela esposa do investigado. Na ocasião foi solicitada medida protetiva de urgência.

Em seguida, a delegada responsável pelo caso instaurou inquérito policial, para melhor apurar os fatos e verificar a veracidade e gravidade da denúncia. Ouviu-se testemunhas e foi requerido ao Poder Judiciário a busca domiciliar. Todos os objetos apreendidos serão encaminhadas à Perícia Criminal a fim de que sejam analisados.

A criança passou por perícia com médico legista e como não foi constatada a ruptura himenal ou lesão, as investigações seguem para apurar a prática de outros atos libidinosos, diverso da conjunção carnal.