Operação na BR-267 apreende R$ 1,5 milhão em mercadorias contrabandeadas

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação Entre os itens apreendidos estavam perfumes, vestuários, materiais de pesca, isqueiros e eletrônicos.

Divulgação

Operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil resultou na apreensão de R$ 1,5 milhão em produtos contrabandeados na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. A ação, realizada na madrugada desta quinta-feira (29) no "Posto do Zuzu", interceptou 12 veículos carregados com itens como perfumes, roupas, materiais de pesca, isqueiros e eletrônicos.

Segundo equipe da Receita Federal em Campo Grande, os veículos foram abastecidos em Vila Vargas, na BR-163, após Dourados, e as mercadorias eram trazidas de Ponta Porã e armazenadas em diferentes locais antes de seguir para o destino final.