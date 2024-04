Elaine Oliveira

Divulgação/PCMS Homens são presos por furto de cartão de crédito

A 3ª Delegacia de Campo Grande prendeu em flagrante dois indivíduos, de 22 e 36 anos, por furtarem um cartão de crédito da vítima e efetuarem compras em diversos estabelecimentos. O prejuízo da vítima ficou em torno de R$ 1.438,00.

Ao tomar conhecimento dos fatos, os investigadores buscaram imagens dos circuitos de segurança dos comércios, identificando o veículo utilizado pelos autores. Segundo as informações da Polícia Civil, foi realizada incursão na residência de um destes, que inicialmente negou a autoria delitiva, imputando à prática a um terceiro.

A equipe identificou e conduziu o segundo envolvido, que foi localizado em posse do cartão de crédito da vítima, confessando o crime, bem como a participação do comparsa. Diante disso, foi dada voz de prisão aos dois, os quais foram conduzidos à 3ª Delegacia para a formalização do flagrante.