Homem que tentou matar marido de vereadora é preso

Elaine Oliveira

Capital News



Caso aconteceu nesta semana

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul realizava operação nas aldeias de Ponta Porã e Antônio João no âmbito da operação Protetor do Ministério da Justiça. Durante operação na aldeia Marangatu, em Antônio João, recebemos informação através do capitão da aldeia de que um homem desferiu um golpe de foice na cabeça de um indígena.

De imediato, a equipe da DAM juntamente com o capitão Vicente, empreendeu diligências na tentativa de localizar o autor. Segundo as informações policiais ao entrarem na aldeia, conseguiram localizar o autor da tentativa de homicídio que foi preso e conduzido à Delegacia de Ponta Porã.

A vítima encontra-se inconsciente no hospital e foi identificada como esposo da vereadora, importante liderança indígena da Aldeia Marangatu. Operações como essa demonstram o compromisso da Polícia Civil em Servir e Proteger os povos originários.