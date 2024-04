Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Homem é preso em flagrante após furto em lanchonete

Divulgação/PCMS

Homem é preso em flagrante após furto em lanchonete

A 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, prendeu em flagrante um indivíduo de 28 anos, surpreendido quando furtava uma lanchonete no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

A equipe estava em diligências no Bairro Carandá Bosque, quando foi acionada por populares, que indicaram que um indivíduo havia entrado em uma lanchonete fechada, acreditando que estaria furtando o local. De acordo com as informações da Polícia Civil a equipe realizou incursão no estabelecimento, flagrando o momento do crime. Com o suspeito foram localizados duas torneiras e um cadeado, apenas não logrando o furto de mais objetos por ação dos policiais.

O suspeito foi encaminhado à 3ª DP para os procedimentos flagranciais. Salienta-se que, apenas essa semana, três indivíduos foram presos em flagrante pela 3ª DP por suspeita da prática de furtos na região do Prosa.