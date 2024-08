Homem de 51 anos é preso por estupro de vulnerável

Elaine Oliveira

Um homem de 51 anos apontado como autor de crimes de estupro de vulnerável foi preso na última semna pela Delegacia de Maracaju.

O indivíduo já havia sido preso em flagrante pela Polícia Civil, em 2013, por ter estuprado criança de seis anos. Em 2024, ele foi novamente preso em operação, por ter praticado o mesmo crime, agora contra criança de quatro anos.

De acordo com as informações, o autor ainda cumpre pena pelo delito anterior em regime aberto. De acordo com as investigações, nos dois casos, o autor conseguiu um emprego com a família das vítimas, aproveitando-se de momentos de distrações dos familiares para praticar os crimes sexuais.

Ciente de tais informações e munido de elementos robustos que comprovam a prática do crime, a Autoridade Policial representou pela prisão do investigado, a fim de garantir o bom andamento das investigações, impedindo que o autor em série faça novas vítimas, bem como para garantir a ordem pública devido à gravidade dos delitos.

Ele foi capturado e permanecerá preso até julgamento perante a Justiça Criminal. A investigação corre em sigilo e logo que findada será encaminhada ao Poder Judiciário para apreciação.

Serviço

Denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju podem ser feitas pelos números: (67) 99663-3977 e (67) 99973-3093