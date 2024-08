Garota de programa de 23 anos é agredida e roubada

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Depac Cepol

Divulgação/PCMS

Depac Cepol

Uma garota de programa de 23 anos foi agredida e roubada por um casal de clientes na tarde deste domingo (25), na Vila Carvalho.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário. A vítima foi socorrida com hematomas no rosto inteiro, sem conseguir abrir o olho, sangramento no nariz, lesões nas costas, cotovelos, braços e mãos.

Uma mulher recém-contratada da mesma casa noturna que a vítima trabalha e um homem lhe propuseram o programa. A vítima afirmou que a bolsa foi roubada ainda no quarto mediante ameaças com uma faca.

Após o casal consumir cocaína, a vítima relata que começou a ser agredida com garrafas de cervejas, socos, pontapés e pedradas sem motivos. As agressões se estenderam até a frente do estabelecimento que os três estavam e só foram interrompidas com a intervenção dos funcionários. O caso foi registrado e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.