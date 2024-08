Acusado de homicídio é preso em flagrante em Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Acusado de homicídio é preso em flagrante

A Delegacia da cidade de Iguatemi prendeu em flagrante o autor de um homicídio na forma tentada nesta quarta-feira (21). O crime ocorreu por volta das 10 horas da manhã, em um bar, localizado na Rua Hugo de Abreu, no Bairro Vila Operária.

A vítima, de 46 anos de idade, ele, que é proprietário do bar, estava trabalhando em seu estabelecimento comercial, quando o autor E.O.L., de 54 anos, efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, resultando em lesões nas costas. Conforme declaração da vítima o autor teria utilizado uma arma do tipo espingarda, segundo as informações da Polícia Civil.

Assim que acionada, a Polícia Civil iniciou investigação e uma equipe da Delegacia de Iguatemi saiu em busca do autor. Informações iniciais deram conta de que o indivíduo teria fugido em um táxi.

Ele foi encontrado em um outro comércio nas proximidades. No interior da mochila dele, foi encontrada uma espingarda calibre.36, com marca e numeração suprimidos, sem a parte do cano, com uma munição no cano pronta para uso, bem como em seu bolso encontrada uma segunda munição do mesmo calibre.36, ambas intactas.

Além da arma, havia duas armas brancas tipo punhal com dimensões diferentes. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por homicídio simples na forma tentada e conduzido para a delegacia.

Serviço

Denúncias podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp (67) 3471-1372.