Vale Universidade Indígena: Sedhast divulga lista de pré-habilitados

Tamanho do texto

Chico Ribeiro/Portal MS UEMS Campo Grande

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgou nesta sexta-feira (28), a lista de candidatos pré-habilitados no Processo Seletivo do Programa Vale Universidade Indígena 2021. O projeto tem o intuito de ampliar oportunidades aos acadêmicos indígenas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da concessão de um benefício social, apoiando assim, sua permanência na instituição de ensino.

Conforme o edital, os candidatos devem se atentar às instruções para a próxima etapa do programa, que consiste em acessar o Portal do acadêmico, ir até a aba específica denominada “Documentos do Acadêmico” e anexar toda a documentação exigida na Resolução n. 254/2021.

Os Servidores da Superintendência de Projetos Especiais (Suproes/Vale Universidade), da Sedhast, setor responsável pelo Programa, se disponibilizaram a auxiliar os candidatos e esclarecer dúvidas, para entrar em contato basta enviar um e-mail para: processoseletivopvui@sedhast.ms.gov.br.

Serviço:

A lista de candidatos pré-habilitados 2021 pode ser acessada no link: http://www.ms.gov.br/.