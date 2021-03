UFGD prorroga inscrições para cursos de pós graduação

Divulgação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulgou na última sexta-feira (26) a prorrogação do prazo de inscrições para o processo seletivo dos cursos de pós-graduação, em nível de mestrado e de doutorado. Serão ofertadas 32 vagas e todos os cursos oferecidos são gratuitos, com duração de dois a quatro anos.

​Conforme a instituição, parte das vagas é destinada a profissionais que se interessam em seguir carreira como pesquisador nas áreas de Ciências Biológicas e Ambientais. Três vagas serão ofertadas para o mestrado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente.

O Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade em Rede Pró-Centro-Oeste oferece duas vagas em nível de doutorado e no Programa de Pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade serão cinco vagas disponíveis em nível de mestrado e cinco vagas em nível de doutorado.

Serão ofertadas ainda 17 vagas para o Programa de Pós-graduação em Zootecnia da UFGD.

Conforme a assessoria, cada programa de pós-graduação tem seu próprio método de seleção e calendário, por meio de provas, análise de currículo e análise de projetos de pesquisa.

Serviço:

O prazo de inscrição segue até amanhã,domingo (28). Interessados devem se inscrever por meio do site: https://sistemas.ufgd.edu.br/scpg-inscricao. Os editais com as informações completas sobre os processos de seleção, estão disponíveis no link: https://editais.ufgd.edu.br/.