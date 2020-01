UEMS de Cassilândia oferta 130 vagas

Tamanho do texto

Chico Ribeiro / Uems Candidato selecionado na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção,

Com 130 vagas a unidade de Cassilândia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com oportunidades para os cursos de Agronomia, Letras e Matemática. Ingresso dos novos acadêmicos será realizado pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Na Instituição, são 2.163 vagas distribuídas em 54 cursos de graduação. Conforme a assessoria, são 50 vagas para o curso de bacharelado em Agronomia (integral), 40 vagas para a licenciatura em Letras – Português/Inglês (noturno) e 40 vagas para o curso de licenciatura em Matemática (noturno).

O profissional formado em Agronomia poderá atuar em diferentes frentes de trabalho, como: Órgãos de Assistência Técnica, Assessoria e Consultoria, públicos ou privados; Professor Universitário; Empresas que desenvolvem e comercializam insumos, implementos e máquinas agrícolas; Gestores de Empresas rurais; Órgãos de Fiscalização; Empresas de Paisagismo e Jardinagem; Direção de Obra e Serviço Técnico; Vistoria, Perícia, Avaliação, Experimentação, Ensaio e Divulgação Técnica, Extensão, sendo também contratado por Instituições Públicas.

O licenciado em Letras – Português/Inglês será capaz de atuar: nos ensinos fundamental, médio e superior como professor ou pesquisador; como revisor, redator e tradutor. O egresso do curso de Matemática poderá trabalhar como professor de matemática no ensino fundamental e médio, ou prosseguir seus estudos e se especializar em diversos ramos da matemática ou matemática aplicada.

O candidato selecionado na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção, não poderá participar da lista de espera. O candidato não selecionado na chamada regular poderá escolher, para a lista de espera, a 1ª ou 2ª opção informada no período de inscrição.

Confira o Cronograma do Sisu:

· 21/01 a 26/01 - Período de inscrições

· 28/01 - Resultado da chamada regular

· 29/01 a 04/02 - Prazo para participar da Lista de Espera

· 29/01 a 04/02 - Matrícula da chamada regular

· 07/02 a 30/04 - Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data