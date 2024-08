Funtrab de Campo Grande tem 1.612 vagas de emprego

Elaine Oliveira

Capital News



Bruno Rezende/Governo MS Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

Bruno Rezende/Governo MS

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

A Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul) oferece 1.612 vagas de emprego para Campo Grande nesta quinta-feira (22). Entre as vagas disponíveis estão a de açougueiro (13), ajudante de carga e descarga de mercadoria (66), barman (3), borracheiro (1), cabista (4), eletricista (29), florista (1), garçom (11), jardineiro (3), padeiro (4) e vendedor interno (12).

Para PcD (Pessoas com Deficiência). Estas devem levar junto laudo médico atualizado, além dos documentos de praxe - RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Serviço

Interessados devem se cadastrar no piso térreo da Funtrab, das 8 às 11h30 / 13 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano) com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Atendimento Rede Fácil:

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho Atendimento: toda SEGUNDA-FEIRA, das 8h às 13h Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento Atendimento: toda QUARTA-FEIRA, das 8h às 13h

Fácil General Osório – Rua Santo ngelo, 51 – Cel. Antonino Atendimento: toda QUINTA-FEIRA , das 8h às 13h.