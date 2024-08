Funsat encerra a semana com 2.773 vagas de emprego

Elaine Oliveira

Capital News



Fundação Social do Trabalho (Funsat)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.773 vagas de emprego nesta quarta-feira (23). Para trabalhadores PCD (Pessoa com Deficiência), são três processos seletivos, que totalizam sete vagas disponíveis. Vagas para auxiliar de limpeza, empacotador à mão e vigia.

Para aprender um novo ofício, sendo ainda remunerado, destaque aos processos seletivos de ajudante de açougueiro, com 5 vagas, auxiliar de linha de produção, com 101 vagas, montador de estruturas metálicas, com 22 vagas e a de operador de caixa, com 89 postos de trabalho em aberto.

Serviço

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer à Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.