Campo Grande oferece mais de 1,6 mil vagas de emprego nesta sexta-feira

Viviane Freitas

Capital News



A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abrirá suas portas nesta sexta-feira (03), para atender candidatos interessados em preencher uma das 1.622 vagas disponíveis no mercado de trabalho. O atendimento será realizado das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para participar, é imprescindível levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, seja física ou digital.

Entre as vagas ofertadas, há oportunidades para diversas funções, como açougueiro, auxiliar de linha de produção, atendente de lojas, repositor em supermercados, motorista de caminhão, técnico de enfermagem, entre outros. Ao todo, são 165 categorias de empregos disponíveis, abrangendo diferentes níveis de qualificação e experiência.

Para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área, a Funsat disponibiliza 940 vagas sem exigência de experiência. Destaque para as funções de auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar de linha de produção e repositor de mercadorias, que concentram o maior número de postos. Além disso, há 12 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas em áreas como recepcionista e vigilante.

A oferta também inclui uma vaga temporária para recreador e oportunidades em setores administrativos, industriais, comerciais e de serviços. O órgão ressalta a importância de os candidatos atualizarem seus cadastros e estarem preparados para entrevistas e processos seletivos no local.

A Funsat reforça o compromisso de conectar trabalhadores a empresas que buscam novos talentos, contribuindo para a redução do desemprego e fortalecimento da economia local. Mais informações podem ser obtidas diretamente no local de atendimento.