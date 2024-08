Atenção para as vagas de emprego da Funsat

Elaine Oliveira

Capital News



A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.274 vagas de emprego nesta quarta-feira (28). Tem vagas para auxiliar de limpeza, empacotador à mão e vigia. Trabalhadores PCD (Pessoa com Deficiência) tem três processos seletivos, que totalizam sete vagas disponíveis.

Para aprender um novo ofício, sendo ainda remunerado, destaque aos processos seletivos de ajudante de açougueiro, com 5 vagas, auxiliar de linha de produção, com 101 vagas, montador de estruturas metálicas, com 22 vagas e a de operador de caixa, com 89 postos de trabalho em aberto.

Serviço

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer à Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.