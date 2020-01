Termina cadastro para reserva na Rede Municipal de Ensino

MPMS Prefeitura de Coxim

As inscrições para cadastro reserva na Rede Municipal de Ensino de Coxim termina neste domingo (19). Para se inscrever o candidato deve acessar o site da Prefeitura de Coxim (www.coxim.ms.gov.br) a partir desta segunda-feira (13) até domingo (19). Editais e os formulários de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Coxim.

Inscrições estão disponíveis para cargos de professores da Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, Eixo Corpo e Movimento da Educação Infantil, Educação Especial, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI, Psicóloga, Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação – ASHA, Merendeira e Motorista.

Os candidatos que atenderem os critérios dos editais serão contratados para o exercício 2020, em caráter temporário, sob o regime de suplência nas vagas que surgir no decorrer do ano letivo, depois de esgotada a lista de candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação.

Conforme o site da prefeitura do município a lista de inscritos habilitados no Cadastro Reserva será publicada no dia 21 de janeiro de 2020 no site oficial da Prefeitura Municipal de Coxim e afixada no átrio do Paço da Prefeitura Municipal de Educação e publicada em jornal impresso. Editais e os formulários de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Coxim.