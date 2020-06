Suzano abre processo seletivo para Três Lagoas

Divulgação/ Portal MS Vagas terminam neste domingo

A Suzano está com vagas abertas, sem distinção de gênero, etnia, deficiência e orientação sexual, este domingo (7). As vagas são de referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está em processo seletivo para contratação de técnico(a) de Silvicultura, em Três Lagoas (MS). A vaga está aberta a todos os interessados com mais de 18 anos, sem distinção de gênero, deficiência, orientação sexual, raça/etnia, origem, estética e constituição familiar.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter curso técnico completo na área florestal, agrícola ou afins; carteira de habilitação na categoria B; vivência intermediária na área de silvicultura, e conhecimento em normas de sistema de gestão da qualidade (ISO, FSC e Cerflor). Conhecimento em outras operações de silvicultura, manejo, conservação de solos e legislação florestal é um diferencial para a vaga.

Com este processo seletivo, sobe para 41 o número de vagas disponibilizadas pela unidade da Suzano em Mato Grosso do Sul neste início de mês. No começo da semana, a Suzano divulgou abertura de seleção para o preenchimento de nove vagas para Três Lagoas, sendo quatro para operador(a) de máquina agrícola e cinco para mecânico(a), e 31 em Brasilândia, todas para a função de ajudante florestal.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o próximo domingo (7), pelo link na página de vagas da Suzano na internet (www.jobs.kenoby.com/Suzano). No endereço eletrônico, os interessados poderão acompanhar ainda outras vagas abertas nas unidades da Suzano em Mato Grosso do Sul e no País e se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.