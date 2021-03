Suzano abre cinco processos seletivos em Mato Grosso do Sul

Divulgação Suzano

Suzano é referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com cinco processos seletivos abertos para preencher vagas nos setores industrial e florestal de Três Lagoas e região.



As vagas são abertas para todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual e estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://jobs.kenoby.com/Suzano). De acordo com a empresa os interessados e interessadas em participar da seleção para Analista de Excelência Operacional Sênior, no setor industrial, devem atender aos seguintes pré-requisitos: Ensino Superior completo; experiência superior a seis anos com Certificações Integradas de Gestão e/ou implementação de modelos de gestão baseado nas normas ISO 9001, 14001, 45001; experiência com formação e treinamento de profissionais em metodologia de análise e solução de problemas, desenvolvimento de padrões de trabalho, entre outros; domínio e ferramentas de qualidade e pacote Office; inglês e/ou espanhol intermediário. A disponibilidade para viagens pode ser um diferencial para a vaga. As inscrições seguem até o dia 25 de março.



A empresa também está contratando Analista de Excelência Operacional Pleno para o setor florestal. Para concorrer, são exigidos: Ensino Superior completo; experiência com projetos em Silvicultura, conhecimento em análise de dados, Excel Avançado e experiência com Power BI e Minitab.



Ainda no setor florestal, está aberta seleção para Ajudante de Viveiro. Os interessados e interessadas na vaga devem ter Ensino Fundamental Incompleto. Também estão abertas inscrições para a seleção de Técnico(a) de Manutenção Elétrica para Três Lagoas. O pré-requisito para concorrer é ter formação técnica completa em elétrica e/ou eletrônica.



Já para a região de Água Clara o processo seletivo é para o cargo de Técnico(a) de Logística Florestal. Para concorrer a uma das duas vagas, os interessados e interessadas precisam ter: ensino técnico completo em logística – ensino superior em áreas correlatas pode ser um diferencial -; vivência na área de logística florestal e em carregamento e transporte de madeira; disponibilidade para residir em Água Clara ou Ribas do Rio Pardo e Habilitação na categoria B. As inscrições seguem até o dia 31 de março.



Mais informações pelo site:

Na Plataforma de Oportunidade da Suzano (https://jobs.kenoby.com/Suzano), os candidatos também poderão acessar outras vagas abertas no Estado e em todas as unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.