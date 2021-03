Senar e Prefeitura promovem cursos de piscicultura para produtores

Renê Marcio Carneiro/PMC Curso ‘Piscicultura: implantação e manejo básico’ busca a melhoria na qualidade da produção

Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), irá promover cursos de piscicultura voltados a produtores da agricultura familiar. Serão realizadas duas capacitações com previsão de início para os períodos de 03 a 05 de maio e de 31 de maio até 02 de junho.

O curso ‘Piscicultura: implantação e manejo básico’ tem o intuito de desenvolver noções básicas para implantação e manejo de piscicultura, proporcionando melhoria na qualidade da produção. Entre os temas abordados estão medidas de segurança no trabalho; novas exigências profissionais e mercado de trabalho; considerações sobre piscicultura; implantação da piscicultura; manejo do viveiro; manejo básico da água; biologia e anatomia dos peixes; sistemas de cultivo e manejo dos peixes.

Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luciano Leite explica como o projeto será desenvolvido. “Estes dois cursos, que vão ser feitos pelo Senar, serão para os produtores da agricultura familiar conhecerem a piscicultura. Após estes cursos teremos o programa ‘Negócio Certo Rural’. Passando essa fase, do ‘Negócio Certo Rural’, teremos uma assistência técnica na piscicultura para o pequeno produtor na sequência. Esse produtor ficará durante três anos com assistência técnica gratuita, sem custo nenhum para o produtor”, informou o secretário via assessoria.

A proposta foi apresentada à Prefeitura de Corumbá em fevereiro deste ano, na ocasião estiveram presentes 40 produtores rurais dos assentamentos Tamarineiro 1, Tamarineiro 2, Norte e Sul, Taquaral e Paiolzinho.

Cássio Augusto da Costa Marques, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, apresentou durante a reunião uma proposta que visa o desenvolvimento da piscicultura nos assentamentos rurais do município. “Seguindo a orientação do prefeito Marcelo Iunes, nós estamos aqui com o nosso parceiro, o Senar, para apresentar uma nova modalidade de trabalho, que acreditamos que também será de grande sucesso, como os dois programas que já temos funcionando no município, o de leite e o de hortifrúti”, disse Cássio que agradeceu ao Sindicato Rural pela parceria de sempre, pois “graças a ele temos a possibilidade de dar esse curso de graça para os assentados”, explicou Marques via assessoria.

Durante a reunião, também foi apresentado um programa de capacitação e atendimento por cadeia produtiva, de autoria do supervisor técnico do Senar/MS, Pedro Bigaton. De acordo com o Senar os serviços oferecidos aos produtores vão desde gestão de negócio e manejo, a uma assistência técnica gerenciada, que consiste na visita de um técnico que fará o acompanhamento de como está se desenvolvendo a criação de peixes dos produtores assistidos.