Senac Corumbá oferece dois cursos em áreas técnicas

Capital do Pantanal/Reproduçao Senac Corumbá

Está aberta as inscrições para dois cursos de formação técnica, de Enfermagem e Estética, na unidade do Senac em Corumbá.

Primeira opção é o curso Técnico em Enfermagem, que será realizado no período vespertino, de segunda a sexta-feira. As aulas têm início dia 10 de fevereiro.

Outra opção é o curso Técnico em Estética, mercado em constante crescimento, que habilita o aluno para avaliar as condições da pele, selecionar e executar procedimentos estéticos faciais e corporais, utilizando técnicas, tecnologias e produtos cosméticos. Conforme a assessoria, as aulas têm início dia 26 de fevereiro e serão realizadas no período noturno.

O profissional habilitado pelo Senac tem como marcas formativas o domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em resultados. Outras informações no site: www.ms.senac.br/tecnicos ou pelo telefone (67) 3234-2000.