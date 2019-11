Sebrae realiza palestra gratuita em Coxim

Divulgação/Coxim Agora Evento será realizado todas as segunda-feira

Nas segundas-feiras do mês de novembro, das 09h às 12h, o Sebrae realiza em Coxim a capacitação “Como se Tornar um MEI”.

Objetivo da ação é sensibilizar os participantes sobre os benefícios de se formalizar como Microempreendedor Individual, de modo a fomentar o empreendedorismo. Entre as vantagens de ser MEI e sair da informalidade, por exemplo, estão a possibilidade de emitir notas fiscais e garantias sociais, como auxílio-doença e aposentadoria.

A palestra é gratuita e acontece no escritório regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na avenida Salgado Filho, no centro da cidade.

Quem participar vai conhecer as regras, obrigações e custos de se tornar um MEI. Além disto, os participantes vão conferir os requisitos necessários para a formalização e as ações que o Sebrae realiza para auxiliar este público. Conforme a assessoria as inscrições podem ser feitas por meio da Loja Virtual do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800