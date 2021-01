Projeto Conexão Integral mobiliza “Escola da Autoria” focados no Enem e Vestibulares

Divulgação/SED Estudantes do Ensino Médio de Escolas Estaduais criaram o projeto para ampliar seus anseios, motivação e preparação para as provas

O Projeto Conexão Integral – Terceirões, desenvolvidos para a preparação para as provas do Enem e Vestibulares foi criado por estudantes do Ensino Médio das Escolas Estaduais Antônia da Silveira Capilé, Menodora Fialho de Figueiredo e Professor Alício Araújo, escolas que ofertam ensino em tempo integral, inseridas no programa “Escola da Autoria”, todas do município de Dourados.

Com a pandemia do Coronavírus, as escolas estaduais estão desde o mês de março de 2020, sem aulas presenciais. Com isso, muitos estudantes matriculados em escolas de período integral estão adequando atividades remotas com atividades profissionais temporárias ou autônomas. A partir desse contexto, as escolas realizam ações e estratégias para auxiliar os estudantes em período remoto.

Sentindo a angustia e desmotivação de alguns alunos em realizarem as atividades remotas. As equipes gestoras das três escolas integrais propuseram um projeto-ação que amenizasse a inquietação e desmotivação dos estudantes, fornecendo um processo de preparação e fortalecimento de redes de interação e aprendizado.

Sendo assim, o projeto surgiu para que os jovens do terceiro ano pudessem criar mecanismos que ampliassem seus anseios, motivação e preparação para os processos seletivos Enem e vestibulares.

O intuito do projeto Conexão Integral Terceirão é auxiliar estudantes do terceiro ano do ensino médio a dirimir os impactos da pandemia, fazê-los reagir aos desafios impostos pelo estudo remoto e ajudá-los a projetar os sonhos dos projetos de vida deles.

O Sindicato dos Professores da UFGD – ADUF Dourados foi convidado a participar do Conexão Integral de forma remota e com o apoio de outros professores voluntários, foi possível a realização de todos os encontros.

Os encontros foram realizados e transmitidos pelo Google Meet e abordaram as seguintes áreas de atuação: Matemática e suas tecnologias, Linguagens e suas tecnologias, Ciências da natureza, Ciências humanas e o fechamento com um desafio entre os alunos das três escolas.

A aula inaugural foi realizada no dia 24 de setembro. Os demais encontros aconteceram quinzenalmente, de setembro a dezembro de 2020, nas datas 23/09, 07/10, 21/10, 11/11, 25/11 e o encerramento no dia 09/12. Após as aulas, os alunos são mobilizados a desenvolver uma atividade de forma on-line ou impressa. O fechamento do projeto será com um simulado desafio preparatório para os estudantes.

Ficha técnica do Projeto:

Equipe de Gestores: Adriano Cosma Cabreira, Alaor Fonseca Filho, Aline Midori Takahara, Fátima Monteiro da Silva, Marcos Falco de Lima e Marisa Pereira dos Santos;

Coordenadores pedagógicos: Nubea Rodrigues Xavier, Roney Salina de Souza e Selma Lima.

Instituições parceiras: Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD; Associação de Docentes da UFGD/ADUF de Dourados/MS

Público-alvo: aproximadamente 86 alunos do terceiro ano do Ensino Médio das Escolas Estaduais Alício Araújo, Antonia da Silveira Capilé e Menodora Fialho de Figueiredo.