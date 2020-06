Processo seletivo para profissionais da saúde é alterado

Tamanho do texto

A alteração do cronograma de atividades do processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde para contratação de profissionais da área da saúde, nesta segunda-feira (08). São 31 vagas referente a 10 profissões de nível superior, com salários de R$ 3.412,14 a R$ 6.693,23, de 40 horas semanais. São vagas para enfermeiros (12 vagas), Médico – Clínica Médica (02 vagas); biólogos (02 vagas), Biólogo – Entomologia (01 vaga); Epidemiologista (03 vagas); Farmacêutico Bioquímico (07 vagas); Médico Veterinário (01 vaga); Fisioterapeuta (01 vaga); Assistente Social (01 vaga) e Psicólogo (01 vaga).

Período para publicação dos resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular passou para o dia 17 de junho. Com isso, o período recursal será das 08 horas do dia 17 de junho às 17 horas do dia 18 de junho de 2020.

O dia 24 de junho será reservado à publicação dos resultados dos recursos relativos às solicitações de inscrição e da avaliação curricular e publicação dos resultados definitivos das solicitações de inscrição e da avaliação curricular. Conforme a assessoria, já no dia seguinte, 25 de junho, serão publicados o resultado final e a homologação do Processo Seletivo Simplificado, assim como a convocação dos candidatos aprovados.

Nos dias 29 e 30 de junho, o candidato deverá apresentar documentos, comprovação de requisitos, para assim a contratação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas.