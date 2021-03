Processo seletivo da Escolagov está com inscrições abertas

Arquivo/Portal do MS Inscrições seguem até 31 de março

Estão abertas até o dia 31 de março, as inscrições para credenciamento de pessoas físicas prestadoras de serviços, para atuar nas ações desenvolvidas pela Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov).

O processo seletivo é destinado aos cargos de consultor, instrutor e tutor, revisor de texto e intérprete de libras. Interessados podem se inscrever em até três áreas de atuação, com até três funções para cada área de atuação ou somente em até duas atividades.

Entre as áreas de atuação estão: ciências exatas e da terra; ciências sociais aplicadas; ciências humanas; letras, linguística e arte; ciências agrárias e engenharia. Segundo a assessoria, dentro dessas cinco áreas de conhecimento ainda estão elencadas oportunidades em 236 sub-áreas de atuação.

Diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior destaca o intuito do processo.“O objetivo é ampliar o atendimento na área de desenvolvimento dos servidores, com cursos de qualificação e aprimoramento profissional que contribuam e modernizem a Gestão Pública em todas as suas áreas e, consequentemente, melhorar os serviços prestados pelo Estado à população sul-mato-grossense”, ressaltou via assessoria.

Conforme o divulgado, serão credenciados os três candidatos com maior pontuação em cada área, função e atividade. Os demais candidatos serão credenciados de acordo com a demanda necessária para o desenvolvimento das ações da Escolagov.

Serviço:

A seleção ocorrerá por meio de análise curricular e as inscrições podem ser realizadas no site www.escolagov.ms.gov.br (menu “Processo Seletivo”). No site também é possível conferir os requisitos básicos, documentos necessários e a tabela de valores de remuneração dos prestadores de serviços credenciados pela Escolagov.