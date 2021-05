Prefeitura promove concursos de desenho e fotografia

Divulgação/Pmc Pantanal sul-mato-grossense

Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, lançou nesta semana concursos de fotografia e desenho. A iniciativa tem o objetivo de

celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho.

O concurso de fotografia “Corumbá Silvestre”, visa registar a fauna silvestre de Corumbá e acrescentar registros ao acervo da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal. De acordo com a prefeitura, o primeiro colocado será premiado com uma bicicleta e os demais inscritos receberão certificados de participação.

Para participar é necessário encaminhar a foto à Fundação até o dia 02 de junho, em formato “jpg” e resolução mínima de 300 dpi. Vale ressaltar que a fotografia deve ser inédita e cada candidato poderá inscrever apenas uma foto.

O resultado do concurso será divulgado no dia 04 de junho e a entrega da premiação será realizada durante a abertura da Semana do Meio Ambiente do Pantanal 2021, prevista para o dia 07 de junho de 2021.

“Ilustrando nosso Pantanal” é o concurso desenho promovido pela prefeitura e destinado a

participantes com idade a partir de 16 anos, que residem em Corumbá ou Ladário. Segundo a assessoria, o desenho deve ser feito manualmente e elaborado em uma folha em branco em tamanho A4.

Conforme a administração municipal, as inscrições seguem até o dia 02 de junho e o vencedor será divulgado no dia 04 do mesmo mês. O primeiro lugar receberá uma bicicleta e terá o nome veiculado nas redes de comunicação de maior visibilidade do Município.

Serviço:

Os editais dos concursos de fotografia e desenho estão disponíveis no link: https://do.corumba.ms.gov.br/corumba.