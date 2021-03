Prefeitura divulga cronograma de cursos para 2021

Divulgação/PMTL Aulas de Ballet Clássico oferecidas pelo Núcleo de Dança

Prefeitura Municipal de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), divulgou na última segunda-feira (15) a lista de cursos que estão com inscrições abertas durante os próximos dias. Também foi divulgado o balanço das aulas iniciadas neste mês.

Conforme divulgado entre os cursos de música, serão oferecidas 222 vagas divididas em 12 cursos como canto, contrabaixo, violão, acordeon, viola caipira, entre outros.

As aulas do Núcleo de Dança do município iniciaram ontem, segunda-feira (15), assim como os demais cursos, todas as medidas de biossegurança para a prevenção da Covid-19 serão seguidas. Diretor de Cultura, Heriksen Presley ressalta que grande parte das vagas foram preenchidas. “Até o momento foram preenchidas 262 inscrições com alunos entre 05 à 45 anos de idade divididos entre Ballet Clássico e Jazz Dance. A sala está preparada e dividida entre espaçamentos de 1,5m entre cada aluno, sendo apenas 20 vagas por turma”, explicou via assessoria.

No Núcleo de Teatro e Audiovisual, a previsão de início das atividades é para o dia 20 de março, as aulas de teatro serão divididas em duas turmas de 20 a 30 pessoas com idade entre 13 e 40 anos. Em decorrência da pandemia, a quinta edição do curso de fotografia teve o número de vagas reduzido, passando a disponibilizar 15 vagas para população a partir dos 14 anos.

A Diretoria de Cultura do município informou que estão disponíveis 3 vagas para os cursos de Canto Coral Adulto (período noturno); contrabaixo acústico (período matutino ou vespertino); Ukulele (período matutino, vespertino ou noturno), Regência Orquestral (período noturno); Jazz Dance e Ballet Clássico.

Serviço:

Mais informações poderão ser obtidas no telefone (67) 3929-9984.