Prefeitura convoca 37 concursados em Coxim

Divulgação Vista aérea da cidade de Coxim

Foram convocados 37 candidatos aprovados no concurso público 01/2016, que estavam no cadastro reserva da Prefeitura de Coxim. Conforme anunciado nesta terça-feira (28), os concursados irão tomar posse e exercício no quadro permanente de provimento.



Entre as funções dos convocados estão: Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação, Merendeira, Motorista, Psicólogo I, Professor de Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil e Professor de Língua Portuguesa.



O prazo dado é de 30 dias para os beneficiados se apresentarem e entregarem a documentação exigida no edital para tomarem posse.



É possível olhar o edital no Diário Oficial do Município, clicando aqui.