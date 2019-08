Prefeitura abre credenciamento para o Qualifica Campo Grande

Divulgação/PMCG Prazo encerra dia 30 de agosto

O edital de credenciamento de colaboradores para o “Programa Qualifica Campo Grande” – Programa de Inclusão Profissional (PROINC) – Construção Civil – Módulo Prático, foi publicado no Diário Oficial, desta quarta-feira (28). Os salários variam de R$ 3.700,00, para o cargo de instrutor de qualificação profissional, a R$ 5.650,00 para orientador de instalações elétricas e orientador de construção civil. O



As inscrições serão realizadas nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, no horário das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, 1º andar, localizada à Rua 14 de julho, n. 992, Vila Glória. É preciso levar a ficha de inscrição específica preenchida, assinatura da declaração e apresentação do original e das cópias dos documentos exigidos. Segundo a assessoria a inscrição implicará no conhecimento das normas e condições estabelecidas no Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.



Edital vai atender o Programa Habitacional Aldeia Água Bonita, e para isso visa selecionar profissionais para prestação de serviços na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, para realização das atividades de orientador de instalações elétricas, orientador de construção civil, instrutor de qualificação profissional eletricistas e auxiliar de eletricista, instrutor de qualificação profissional auxiliar de encanador de obras, instrutor de qualificação profissional pedreiro, instrutor de qualificação profissional pintor, instrutor de qualificação profissional servente de pedreiro, instrutor de qualificação profissional azulejista.