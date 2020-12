Peritos médicos legistas temporários são convocados

Divulgação Edital foi publicado nesta quinta

Foi publicado nesta segunda-feira (28) no Diário Oficial do Estado (DOE) o cronograma de atividades e a convocação dos candidatos para Capacitação Técnica do Processo Seletivo para contratação temporária de Peritos Médicos Legistas.

Com a convocação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e realização da Capacitação Técnica, a segunda chamada acontecerá em 12 de janeiro de 2021.

Conforme o edital, quanto ao comparecimento dos candidatos, estão marcados para 11 de janeiro (1ª chamada) e 13 de janeiro (2ª chamada). O período de realização da Capacitação técnica é de 14 a 26 de janeiro, seguido pela publicação do resultado preliminar que acontece em 01 de fevereiro e do período recursal do Resultado da Capacitação Técnica, das 8h do dia 01/02/2021 até as 17h do dia 02/02/2021.

Os resultados definitivos da Capacitação Técnica serão publicados em 08/02/2021 e a homologação do Processo Seletivo com publicação do Resultado Final acontecerá no dia 09 de fevereiro, sendo os candidatos convocados no dia 10/02/2021, com o posterior período de realização da contratação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas, em 12/02/2021.

A publicação do Edital de número 07/2020 lista também a classificação preliminar dos candidatos selecionados na etapa II do Processo Seletivo Simplificado, informando ainda o comparecimento dos candidatos à Academia de Polícia Civil (Acadepol), localizada à rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, Bloco XV, em data e horário especificados nos editais anexos, que estão publicados entre as páginas 21 e 24 do Diário Oficial.