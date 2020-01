Marinha anuncia concurso para engenheiro

Divulgação/Assessoria Provas são aplicadas em Ladário

As inscrições serão abertas no dia 9 de março e encerradas no dia 23 do mesmo mês, para o concurso público para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha. O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) anunciou 25 vagas destinadas a bacharéis em 13 profissões. As provas são aplicadas em Ladário. Início do curso na Marinha está previsto para março de 2021.

Vagas estão distribuídas entre os bacharéis em Arquitetura e Urbanismo (1 vaga) e entre as Engenharias Cartográfica (1), Civil (2), de Materiais (1), de Produção (1), de Sistemas de Computação (1), de Telecomunicações (2), Elétrica (4), Eletrônica (3), Mecânica (4), Naval (3), Nuclear (1) e Química (1).

A remuneração é de R$ 8.671,32, dos quais R$ 6.993,00 relativos ao soldo militar; R$ 1.328,67 ao adicional militar; e R$ 349,65 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, segundo edital publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Avaliação

Prova escrita e redação devem ser aplicadas na primeira quinzena de maio. A relação dos aprovados será divulgada na segunda quinzena de junho. Os candidatos também passarão por teste de conhecimentos profissionais e tradução de texto em inglês, com notas publicadas a partir de setembro. Prova de títulos, TAF (Teste de Aptidão Física), inspeção de saúde e avaliação psicológica e têm datas marcadas para novembro.