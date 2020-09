IFMS abre inscrições para graduação em Corumbá

Tamanho do texto

MS Diário/Arquivo IFMS Corumbá

Com 13 vagas para o curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nessa segunda-feira (21), as inscrições para o processo seletivo. A seleção é destinada a portadores de diploma, transferências e reingresso.

vagas são destinadas a portadores de diploma (5), reingresso (4) e transferências interna (2) e externa (2). O edital, documento com as regras e o cronograma do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção.

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de setembro, na Página do Candidato da Central de Seleção. Conforme o instituto, os interessados em concorrer às vagas para portador de diploma e transferência externa devem anexar os seguintes arquivos, todos no formato digital:

RG ou outro documento oficial de identificação com foto;

CPF, caso não conste a numeração no documento oficial de identificação;

diploma de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC aos que possuem curso superior concluído, no caso de portadores de diploma;

comprovante de matrícula recente de curso superior autorizado ou reconhecido pelo MEC aos que estão cursando curso superior, para transferência externa;

histórico acadêmico/escolar de curso superior reconhecido ou autorizado pelo MEC, com carga horária das unidades curriculares e aproveitamento/notas;

ementas digitalizadas das disciplinas cursadas para eventual aproveitamento e pontuação. Não é obrigatório para participar da seleção, mas é necessário para poder pontuar e definir a classificação do candidato.

Para a transferência interna e reingresso, são necessários os seguintes arquivos, também digitalizados:

RG ou outro documento oficial de identificação com foto;

CPF, caso não conste a numeração no documento oficial de identificação;

histórico escolar;

carta pessoal, informando os motivos para solicitar a transferência interna.

Resultado preliminar do processo seletivo está previsto para 2 de outubro, e o final para o dia 7 do mesmo mês.