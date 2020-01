IFMS abre 960 oportunidades em cursos de graduação

Leonardo Cabral/Capital News Divulgação da primeira chamada está prevista para 28 de janeiro

Estão abertas as inscrições para 960 vagas em 17 opções de cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). As vagas são para licenciaturas, bacharelados e cursos superiores de tecnologia nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Podem se inscrever estudantes que tenham concluído o ensino médio e participado da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtendo nota acima de zero. As notas da edição 2019 foram divulgadas neste fim de semana.

Conforme a assessoria, as inscrições devem ser feitas até 26 de janeiro, diretamente na Página do Sisu. A alteração do prazo, originalmente previsto para encerrar no dia 24 de janeiro, foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na tarde dessa segunda-feira, 20.

Neste ano, o site foi reformulado para facilitar a busca por cursos e vagas e permitir inscrições por meio do celular ou tablet. O edital com todas as regras da seleção está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Cronograma

A divulgação da primeira chamada está prevista para 28 de janeiro. O prazo para matrículas vai do dia 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Os candidatos não convocados em primeira chamada podem participar da lista de espera. A manifestação de interesse deverá ser feita entre 29 de janeiro a 4 de fevereiro. A lista servirá para a seleção das vagas não ocupadas após a primeira chamada.