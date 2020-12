Funtrab oferta 1.099 vagas de emprego em MS

Saul Schramm Sede da Funtrab

Fundação do Trabalho (Funtrab) está com 1.099 ocupações disponíveis nesta segunda-feira (7), em Mato Grosso do Sul.



Em Campo Grande são 460 oportunidades, Dourados tem 141 vagas, Ponta Porã oferta 81, São Gabriel do Oeste tem 57 e Três Lagoas 54 chances de emprego. A semana também abre com oportunidades para Itaquiraí (44), Nova Andradina (44), Sidrolândia (28), Aquidauana (23), Bataguassu (22), Amambai (21), Sonora (21), Batayporã (16), Naviraí (16), Chapadão do Sul (14), Caarapó (13), Coxim (11), Ivinhema (10), Guia Lopes da Laguna (9), Nova Alvorada do Sul (7), Jardim (3), Corumbá (2) e Maracaju (2).



Os interessados em se candidatar a uma vaga devem comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho. Na Capital a Funtrab fica na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado a seleção para destinação a entrevista é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Como medida de prevenção ao contágio da Covid e evitar aglomerações, a Funtrab recomenda baixar o aplicativo SINE FÁCIL no celular ou computador.